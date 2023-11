Legenda zimnej wojny na Bliskim Wschodzie. Jest "uzbrojona po zęby"

Na uwagę zasługuje pełna szturmowa konfiguracja obejmująca m.in. niedawno zintegrowane miniaturowe bomby kierowane GBU-39/B Small Diameter Bombs (SDB) oraz pociski powietrze-powietrze AIM-9M Sidewinder stosowane do samoobrony w nieprzyjaznej przestrzeni powietrznej przeciwnika.

Wprowadzony do służby w USAF od połowy lat 70. Fairchild A-10 Thunderbolt II był i wciąż pozostaje jednym z kluczowych środków przeciwpancernych i bliskiego wsparcia powietrznego dla Amerykanów. Jest to ciężko opancerzona maszyna przystosowana do działania na niskim pułapie w rejonie działania systemów przeciwlotniczych. Pilot znajduje się w tytanowej "wannie" chroniącej też kluczowe systemy, a inne niechronione zostały zdublowane.