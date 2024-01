Eurofighter Typhoon w akcji. Pojawiło się nagranie z nocnego ataku w Jemenie

W wydanym oświadczeniu brytyjskie ministerstwo obrony ujawniało, że użyło czterech tego typu samolotów oraz wspierającej ich cysterny Voyager. Zostały wykorzystane do ataków na dwie okalizacje - Bani w północno-zachodnim Jemenie oraz lotnisko w Abbs. Z Bani rebelianci startowali swoje drony , a lotnisko było wykorzystywane do wystrzeliwania pocisków manewrujących przeciwko statkom znajdującym się na Morzu Czerwonym.

"Cztery samoloty RAF Typhoon FGR4 , wspierane przez cysternę do tankowania w powietrzu Voyager, użyły bomb kierowanych Paveway IV do przeprowadzenia precyzyjnych ataków na dwa z tych obiektów Huti" - napisano w oświadczeniu.

W mediach społecznościowych krąży już krótkie nagranie z nocnego ataku przeprowadzonego na wyżej wymienione cele. Na pozycje rebeliantów spadły bomby Paveway . To seria amerykańskich bomb lotniczych, które są naprowadzane na cel laserowo.

Myśliwce Typhoon FGR4 to jedne z maszyn dostosowanych do przenoszenia tego typu uzbrojenia. Mogą przenosić też inne inteligentne bomby (JDAM) oraz różnego rodzaju pociski rakietowe, w tym przeciwokrętowe AGM-84 Harpoon i Penguin, przeciwlotnicze AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM i IRIS-T czy przeciwradarowe AGM-88 HARM. Przy ich pomocy można atakować także z wykorzystaniem pocisków manewrujących Storm Shadow i Taurus, których zasięg dochodzi do 500 km. Wybór uzbrojenia zależy od celu i charakteru misji. W standardzie Typhoon FGR4 posiada działko Mauser BK-27 kal. 27 mm