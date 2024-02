Najlepszy bwp w Ukrainie. Trwają rozmowy w sprawie zakupu 1 tys. CV90

Jak podaje portal Defense Express Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że wspólnie z Ministerstwem Produkcji Strategicznej i Przemysłowej odbyło spotkanie ze Szwedzką Agencją Materiałów Obronnych. Tematem rozmów były warunki finansowe i zobowiązania Ukrainy dotyczące pozyskania pierwszej partii bwp. CV90 oraz kwestie licencyjnej produkcji w Ukrainie.

Jest to następny krok po podpisanej 15 czerwca 2023 r. deklaracji o współpracy w pozyskiwaniu i eksploatacji gąsienicowych bojowych wozów piechoty pomiędzy Ukrainą, Słowacją i Czechami, które także wybrały bwp CV90. Ukraina wyraziła zainteresowanie nawet 1 tys. sztuk, co rozciągnie realizację zamówienia na kilka lat.

CV90 MkIV — to jeden z najlepszych bojowych wozów piechoty na świecie

Ukraińcy zamówią wariant CV90 MkIV, ponieważ aktualnie żaden inny nie jest produkowany. Jest to najnowsza wersja wprowadzonego do służby w latach 90. XX wieku szwedzkiego bwp. Stridsfordon 90 / Strf 90, którego eksportowa nazwa to CV90 od Combat Vechicle 90.

Konstrukcja była na tyle udana, że osiągnęła duży sukces eksportowy, trafiając do m.in. sił zbrojnych Danii, Norwegii, Szwajcarii czy Holandii. Ukraina także otrzymała od Szwecji ponad 50 sztuk Strf 9040C, które jako jedne z nielicznych pojazdów w Ukrainie mogą korzystać z bardzo śmiercionośnej amunicji programowalnej.

CV90 to gąsienicowa konstrukcja, której masa z zamontowanym pakietem pancerza dodatkowego to 38 ton. Jest to wiele jak na bojowy wóz piechoty, ponieważ to prawie tyle co czołg T-72, ale z drugiej strony trójosobowa załoga i do ośmiu przewożonych żołnierzy desantu jest doskonale chronionych.

Podstawowy wariant zapewnia dookólną ochronę na poziomie IV standardu STANAG 4569 (przeciwpancerna amunicja 14,5×114 mm), a front jest odporny na ostrzał armatek automatycznych kal. 30 mm (poziom VI). Z kolei po dodaniu pakietu pancerza ceramicznego ochrona m.in. boków wzrasta do poziomu VI, a z przodu ochrona jest jeszcze wyższa.

CV90 podczas poligonowego odpalenia ppk Akeron MP

Ponadto istnieje możliwość zastosowania systemu obrony aktywnej LEDS-150 od Saaba zestrzeliwującego nadlatujące pociski przeciwpancerne podobnie jak ma to miejsce w izraelskim Trophy. Z kolei mobilność tej bestii odpowiada silnik diesla o mocy 1000 KM umożliwiający osiągnięcie prędkości maksymalnej na poziomie 70 km/h.

Uzbrojenie także jest bogate, ponieważ ze względu na liczne zamówienia zagraniczne powstało wiele wariantów. Podstawowa wersja szwedzka jest wyposażona w armatę kal. 40 mm w załogowej wieży, która dysponuje najlepszymi możliwościami przeciwpancernymi, ale jest zasilana z wymiennych magazynków. To znacznie limituje jej szybkostrzelność oraz daje zbędnej pracy załodze.

Z kolei montowane też w wieżach bezzałogowych armatki kal. 30 mm lub 35 mm zasilane obustronnie z taśmy nabojowej są nowszym i bardziej elastycznym rozwiązaniem. Istnieją też specjalistyczne wersje niszczycieli czołgów z armatą kal. 105 i 120 mm bądź moździerze kal. 120 mm.

To tego też dochodzi kwestia zastosowania różnych środków przeciwpancernych pokroju Spike-LR bądź obecnie integrowanego Akeron MP o zasięgu 4-5 km. Są to pociski "odpal i zapomnij, więc pojazd musi się wychylić tylko na chwilę, aby oddać strzał po czym może się natychmiast schować. Prowadzone są też prace nad strzelaniem do celów wykrytych np. przez własne drony.

Jaką konfigurację Ukraińcy wybiorą jeszcze nie wiadomo, ale będzie ona przysłowiowym "niebem na ziemi" w porównaniu do poradzieckich BMP1/2 i będzie oferować jeszcze lepsze osiągi od budzących postrach M2A2 Bradley ODS.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski