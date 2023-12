Rzadki nocny pojedynek pod Awdijiwką. Przewaga dzięki technice

Na poniższym nagraniu widać jak ukraiński bojowy wóz piechoty (bwp) M2A2 Bradley ODS natknął się na rosyjskiego BMP-1/2 w linii drzew podczas oczyszczania rosyjskich okopów. Widać jak Bradley rozpoczął do niego ostrzał, ale początkowo bez efektów mimo dużych wybuchów co wskazuje na wykorzystanie amunicji M792 HEI-T skutecznej przeciwko piechocie, ale nie przeciwko pojazdom opancerzonym.

Dopiero po kilku sekundach widać inną charakterystykę trafień na BMP-1/2, co jest efektem przełączenia zasilania armaty M242 Bushmaster na taśmę przeciwpancerną. Z kolei rosyjski BMP w wyniku ostrzału próbował uciekać, wystawiając się do Bradleya słabo chronionym bokiem.

Najpewniej rosyjska załoga mająca do dyspozycji tylko bardzo starą noktowizję, jeśli w ogólne ta jeszcze działała, była w nocy ślepa i spanikowała nie widząc nawet, z której strony do nich strzelają. Pod koniec nagrania, gdzie widać zatrzymanie się BMP-1/2 , ten jeszcze oberwał pociskiem moździerzowym lub artyleryjskim z głowicą kasetową.

Amerykańskie M2A2 Bradley ODS prezentują poziom lat 90. XX wieku, ponieważ jest to modyfikacja wariantu i A2 z lat 80. XX wieku. Ulepszenia obejmowały zastosowanie lepszej optoelektroniki wraz z celownikiem termowizyjnym, który ułatwia wykrycie obiektów generujących ciepło w każdych warunkach pogodowych.

Termowizja jest szczególnie przydatna w warunkach zimowych, dzięki czemu wypatrzenie przeciwnika nawet w idealnie zakamuflowanych dla ludzkiego oka okopach jest wielokrotnie łatwiejsze, a co tu dopiero mówiąc o pojazdach. Dzięki temu załoga Bradleya miała dużo większą świadomość sytuacyjną w porównaniu do Rosjan i mogła do nich strzelać pierwsza.