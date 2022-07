Kolejny sukces Szwedów. Czechy tak jak Słowacja wybrały CV90 MkIV

CV90 to zaprojektowany w latach 80. przez Boforsa i Hagglunds (teraz składowa BAE Systems) bojowy wóz piechoty wprowadzony do służby w latach 90. Początkowo był on oznaczony jako Stridsfordon 90 / Strf 90, ale z czasem przyjęto też oznaczenie CV90 będące skrótem od Combat Vechicle.

Mk44 Bushmaster II to ta sama armatka, jaką znajdziemy też na polskich Rosomakach charakteryzująca się szybkostrzelnością 100/200 strz./min i zasięgiem do 3 km. Plusem jest też obustronne zasilanie z taśmy nabojowej, co pozwala szybko dokonać zmiany np. taśmy z amunicją stricte przeciwpancerną na tę z programowalną. Osiągi wystarczą do zwalczania szerokiego spektrum celów, począwszy odp piechoty, po inne pojazdy opancerzone, a na czołgach w sprzyjających warunkach kończąc. W ostatnim przypadku nie świadectwem będą wyczyny ukraińskich załóg transporterów opancerzonych BTR-4.