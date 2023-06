Przyjechała po Rosjan. Bestia ze Szwecji już w Ukrainie

Ukraina otrzymała zmodernizowane warianty względem podstawowego Stridsfordom 90 (to inna nazwa CV-9040). Oznaczenie "C" w nazwie oznacza, że ten pojazd produkowany od lat 90. ubiegłego wieku ma wzmocniony pancerz i ulepszoną optykę, ale też jest przystosowany do operacji w warunkach tropikalnych (ma wydajniejszą klimatyzację). Modyfikacje przyczyniły się do zwiększenia masy pojazdu oraz ograniczenia ilości maksymalnie przewożonych żołnierzy do sześciu.