Jak informował już dziennikarz WP Tech, Przemysław Juraszek , wadą tego typu czołgów jest ich słaba ochrona. Pancerz tych maszyn składa się wyłącznie ze stali pancernej. W praktyce oznacza to, że może go przebić większość współcześnie produkowanych ręcznych broni przeciwpancernych z głowicą kumulacyjną. Załoga czołgu T-54 jest zatem narażona na spore ryzyko. Zwłaszcza gdy działa blisko linii frontu.

Według Military History wyprodukowano ok. 86 tys. do 100 tys. sztuk czołgów T-54 i T-55, które stopniowo były zastępowane nowszymi konstrukcjami, takimi jak T-72, T-80 i T-90. Serwis ten zaznacza też, że T-54 i T-55 nie miały okazji wziąć udział w bezpośrednim starciu z czołgami NATO, ale na początku zimnej wojny były impulsem dla innych państw do wzmocnienia własnych wojsk pancernych. Wielka Brytania postanowiła wówczas opracować nowe działo czołgowe Royal Ordnance L7, a Stany Zjednoczone przystąpiły do prac nad czołgiem podstawowym M60 Patton.