Bohaterska szarża Ukraińców. Te pojazdy to koszmar Rosjan

47 Samodzielna Brygada Zmechanizowana nieprzerwanie walczy na terenie obwodu donieckiego, będąc jedną z najskuteczniejszych jednostek ukraińskich. Teraz do sieci trafiło nagranie z rajdu bwp M2A2 Bradley ODS na pozycje Rosjan w linii drzew, gdzieś na kierunku na Pokrowsk, który stał się celem najeźdźców po zajęciu Awdijiwki.

Na poniższym nagraniu widać jak na dystansie ok. 100-200 metrów M2A2 Bradley ODS ostrzeliwuje pozycje Rosjan z działka głównego kal. 25 mm. Te przy uderzeniu w cel mają siłę rażenia porównywalną do granatu.

M2A2 Bradley to bwp ważący 27 ton. Jest obsługiwany przez trzech żołnierzy i może przewozić sześcioosobową grupę szturmową. M2A2 Bradley skuteczni chronić i wspiera załogę ze względu na dobre opancerzenie oraz dużą siłę ognia. Pancerz pojazdu zapewnia ochronę przed ostrzałem z wielkokalibrowych karabinów maszynowych KPW kal. 14,5×114 mm oraz armat automatycznych 2A42 kal. 30 mm (od przodu). Po dołożeniu kostek pancerza reaktywnego BRAT jest w stanie wytrzymać także ostrzał z ręcznej broni przeciwpancernej.

Pierwsze takie starcie na świecie. M2A2 Bradley vs dron

Z kolei uzbrojenie bwp M2A2 Bradley pozwala na zwalczanie szerokiego spektrum celów, począwszy od żołnierzy piechoty po czołgi. Podstawowym uzbrojeniem jest armata automatyczna M242 Bushmaster kal. 25 mm o szybkostrzelności 200 strz./min i efektywnym zasięgu ok. dwóch km. Ta może strzelać amunicją przeciwpancerną bądź odłamkowo-zapalającą M792 HEI-T.

Amunicja M792 HEI-T zawiera pocisk o masie 184 g, z czego aż około 30 g stanowi silny materiał wybuchowy RDX. Reszta to m.in. stalowy korpus będący źródłem odłamków i materiał zapalający. Pole rażenia pocisku to parę metrów, a smugacz, czyli materiał palący się z tyłu pocisku, ma zapewniać strzelcowi informację zwrotną w co trafia, aby mógł łatwiej dokonywać korekty ostrzału.