Rosjanin uciekł z czołgu T‑72 tuż przed eksplozją. Nagranie obejrzysz wielokrotnie

W praktyce po trafieniu czołgu jedną z najlepszych opcji dla rosyjskiej załogi jest jego jak najszybsze opuszczenie zanim zostanie dobity np. drugim dronem FPV należącym w przypadku poniższego nagrania do Samodzielnej 47. Brygady Zmechanizowanej.

Wskazywały one, że czołg powinien być trójosobowy i wyposażony w automat ładowania. Rosjanie zaprojektowali odpowiednie maszyny z rodziny T-64 i T-72, gdzie jeszcze bardzo duży nacisk kładziono na jak najniższą sylwetkę. Zostało to jednak osiągnięte bardzo dużym kosztem.

Było nim osadzenie magazynu amunicyjnego mającego formę karuzeli na dnie kadłuba. Ta nie jest odizolowana od załogi ponieważ bezpośrednio na niej siedzi dwóch z trzech członków załogi. W przypadku czołgów T-64 automat mieści 28 pocisków wraz z ładunkami prochowymi, a w przypadku maszyn T-72/90 ta wartość spada 22. Często jest to zbyt mało toteż dodatkowa amunicja (prawie drugie tyle co w automacie) jest umieszczona na statywach rozmieszczonych po całej wieży.

To wszystko sprawia, że jakiekolwiek przeniknięcie do wnętrza czołgu strumienia kumulacyjnego ma ogromną szansę spowodować zapłon, a następnie eksplozję amunicji. Następnie siła wybuchu musi znaleźć ujście na zewnątrz, a tak składa się, że najsłabszym miejscem jest łączenie wieży z kadłubem co powoduje widowiskowe urwanie wieży wyrzucanej nawet na kilkadziesiąt metrów w górę.