Rosja wysłała stare czołgi. Jeden szczegół przykuwa uwagę

W usprawnionym T-62M producent postanowił zadbać o większą przeżywalność załóg i dostosować wóz do zmieniających się warunków w sektorze militarnym. Dlatego też postanowiono o zainstalowaniu dodatkowego opancerzenia z kompozytów w przedniej części kadłuba oraz wieży. W kolejnych dekadach – już na froncie w Ukrainie – Rosjanie zaczęli montować na T-62M klatki antydronowe i kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1, co zresztą potwierdzają ostatnie zdjęcia przemieszczonych do obwodu charkowskiego czołgów. Zdaniem Defense Express jest to przygotowanie Rosjan do nadchodzącej ofensywy.