Poniżej mamy zdjęcie Wagnerowca trzymającego karabin wyborowy MT-566 wyprodukowany przez zakłady TsKIB SOO zlokalizowane w Tule. Jest to co ciekawa konstrukcja zaprojektowana na rynek cywilny oparta na zachodnim naboju 7,62x51 mm NATO / .308 Winchester.

Teraz w ręce Wagnerowców trafiło najnowsze dzieło zakładu z Tuły, czyli karabiny samopowtarzalne MT-566. Jest to konstrukcja w kal. 7,62x51 mm NATO / .308 Winchester, ponieważ rosyjska ogólnie jest słabej jakości oraz brakuje w Rosji nowoczesnych snajperskich wariantów naboju 7,62x54R mm. Są to identyczne wnioski jak w przypadku prywatnej firmy Lobaev Arms, której karabiny TSVL-8 trafiły do wyposażenia rosyjskiego specnazu.