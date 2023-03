Ukraińcy bardzo chwalą polskie drony FlyEye. Ułatwiają zwalczanie Rosjan

Konstrukcyjnie drony FlyEye to dość małe drony o rozpiętości skrzydeł 3,6 m i masie 12 kg zdolne do przeprowadzania rozpoznania nawet na tyłach przeciwnika za pomocą głowicy obserwacyjnej wyposażonej w tandem kamery dziennej o wysokiej rozdzielczości i termowizyjnej (sensor jest niechłodzony) zdolnej wykrywać zgrupowania żołnierzy czy pojazdy, których koordynaty w czasie rzeczywistym mogą być przekazywane operatorowi, a dalej artylerzystom.

Drony FlyEye mogą przebywać w powietrzu przez dwie godziny na pułapie do 3,5 km oraz co ważne są bardzo proste w przygotowaniu do lotu (potrzeba mniej niż 10 minut na montaż i demontaż drona). Ponadto nie wymagają one stawiania katapulty, ponieważ są zdolne do startu "z ręki". Jest to jedna z cech wyróżniająca polską konstrukcję.