Będzie chronić polskie niebo. W Redzikowie powstaje nowy system obrony przeciwlotniczej

"Polska lokalizacja jest ograniczona do obrony przed rakietami balistycznymi, zgodnie z wymogami i uzgodnieniami z Polską, Stanami Zjednoczonymi i NATO przeciwko Iranowi. Nie ma zainstalowanego oprogramowania systemu obrony przeciwrakietowej Aegis do obrony przed pociskami manewrującymi i zagrożeniami z powietrza, ani nie planuje umieszczenia pocisków manewrujących i przechwytujących w systemie pionowego startu w Polsce" – dodał szef MDAA.

Ellison zwrócił uwagę, że system jest obecnie zaprojektowany do walki z Iranem. Wykorzystuje czujniki USA i NATO, skierowane w stronę Iranu, a także BMDOC (BM Command and Control) w Ramstein w Niemczech. Ma ograniczone możliwości obrony punktowej przed pociskami balistycznymi, przed zagrożeniem, w tym z Rosji - na bronionym obszarze, na którym jest skoncentrowany i zlokalizowany.

W nawiązaniu do sprzeciwów Moskwy wobec obecności systemu obrony przeciwrakietowej w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, zwłaszcza w kontekście agresji Kremla na Ukrainę, prezes MDAA przypomniał, że Rosja zawsze protestowała przeciwko systemom obrony przeciwrakietowej USA i zawsze będzie to robić, aby utrzymać swoją przewagę.

W jego przekonaniu Rosja nigdy jednak nie będzie miała przewagi powietrznej w Europie nad NATO lub Stanami Zjednoczonymi i zawsze będzie musiała polegać na pociskach rakietowych, aby to zrównoważyć, tak jak robi to obecnie na Ukrainie.

"Chciałbym również wspomnieć, że polska baza Aegis Ashore będzie automatycznie połączona z amerykańskimi okrętami obrony przeciwrakietowej z siedzibą w Hiszpanii, z których cztery są przydzielone do europejskiej misji BMD dotyczącej Iranu. Obecne oprogramowanie pozwala polskim Aegis Ashore na wystrzeliwanie rakiet przechwytujących z tych okrętów w trybie "Launch on Remote" na Bałtyku, Morzu Północnym, Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym oraz na przechwytywanie z czujników tych okrętów w trybie "Engage on Remote". Również amerykańskie okręty obrony przeciwrakietowej mogą robić to samo, korzystając z polskiej strony Aegis Ashore dla Engage on Remote i Launch on Remote" – akcentował Ellison.