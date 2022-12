AMV XP dla Japonii. Eksportowy sukces większego brata Rosomaka

Wśród pokonanych konkurentów znalazł się nie tylko kanadyjski oddział General Dynamics, oferujący pojazdy LAV 6.0, ale także japoński producent - Mitsubishi Heavy Industries z pojazdem MAV. Japońskie Siły Samoobrony (ze względu na zapisy w konstytucji Japonia oficjalnie nie ma armii) planują zamówić do 400 nowych pojazdów.

To kolejny, planowany przez Japonię zakup , wzmacniający jej siły zbrojne. Warto pamiętać, ze jest to kraj, który – formalnie – od ponad 70 lat pozostaje w stanie wojny z Rosją.

Kołowy transporter opancerzony Patria AMV XP na pierwszy rzut oka przypomina polskiego Rosomaka . Skojarzenie jest poprawne, bo Rosomak to licencyjny, polski wariant fińskiego pojazdu AMV, produkowanego od 2004 roku.

W 2015 roku koncern Patria rozpoczął prace nad nowym wariantem AMV – pojazdem, który będzie bazował na starszej konstrukcji, ale zaoferuje większe od niej możliwości. Zostały one opisane jako "Extra Payload, Extra Performance and Extra Protection", czyli ekstra ładowność, osiągi i ochrona.

Producent podkreśla uniwersalność nowego sprzętu. AMV XP ma napęd 8×8 i modułowa budowę, dzięki czemu możliwe jest konfigurowanie transportera w zależności od potrzeb. Dotyczy to m.in. poziomu ochrony, który można zwiększać za pomocą dodatkowych elementów opancerzenia, a także systemów aktywnych.

Pojazd może być łączony z wieloma systemami wieżowymi . Patria wymienia m.in. systemy przeciwpancerne, przeciwlotnicze, armaty kalibru do 120 mm czy Patria Nemo, czyli wieża z dwulufowym, automatycznym moździerzem .

W wyniku zmian masa AMV XP może wzrosnąć nawet do 32 ton (masa zwykłego AMV to 26 ton). Wymusiło to m.in. przeprojektowanie zawieszenia, zastosowanie większych kół czy zmianę układu napędowego.