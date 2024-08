Holenderskie F‑35A w nowej roli. Przenoszą broń zagłady

Jak podaje portal Janes powołując się na wypowiedź przedstawiciela holenderskich sił powietrznych samoloty F-35A zastąpiły w charakterze nosiciela broni jądrowej F-16 od 1 czerwca 2024 roku. Jest to pierwszy przypadek przejścia państwa obecnego w ramach programu Nuclear Sharing z samolotów F-16 na F-35A.

F-35A Lightning II to nowoczesny samolot wielozadaniowy, zbudowany w technologii stealth. Początkowo był zaprojektowany jako myśliwiec uderzeniowy, ale ostatecznie został przekształcony w maszynę wielozadaniową. Warto jednak podkreślić, że do zdobywania przewagi w powietrzu bardziej odpowiednie są takie maszyny jak F-22 Raptor czy Eurofighter Typhoon .

F-35A dysponuje zaawansowanym zestawem środków wykrywania celów obejmującym zaawansowany radar z anteną z aktywnym skasowaniem elektronicznym (AESA) oraz sensory działające w podczerwieni widzące termiczny obraz obiektu. To w połączeniu z wysokim poziomem sieciocentryczności ma kompensować niektóre ograniczenia tego samolotu.

Do nich należą głównie ograniczona możliwość przenoszenia uzbrojenia oraz niska prędkość lotu. W wewnętrznych komorach samolotu mieści się maksymalnie sześć kierowanych pocisków rakietowych powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM bądź np. dwie bomby B61-12. Co więcej, F-35A osiąga maksymalnie prędkość Mach 1,6 i ma problemy z lotem z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalacza, tzw. supercruise .

Jednakże dzięki wykonaniu w technologii stealth F-35A idealnie nadaje się do przeprowadzania ataków na cele naziemne nawet w środowisku aktywności systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu. Wystarczy tutaj wspomnieć o w zasadzie bezkarnym lataniu izraelskich F-35I Adir po całym Bliskim Wschodzie bombardujących cele m.in. w Syrii bądź w Jemenie.

Holandia jest jednym z miejsc, gdzie w ramach programu Nuclear Sharing są rozmieszczone bomby B61. Warto zaznaczyć, że F-35A został certyfikowany do przenoszenia bomb termojądrowych B61-12 w październiku 2023 roku.

Bomby B61-12 to głęboka modernizacja bomb grawitacyjnych B-61, wprowadzonych do służby w USAF na początku lat 60. XX wieku. Obejmuje ona dodanie do starej bomby z głowicą termojądrową o regulowanej sile wybuchu (0,3 - 50 kT) modułu nawigacji satelitarnej i inercyjnej wraz z nową sekcją ogonową umożliwiającą korektę lotu.