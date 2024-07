Odwet za Tel Awiw. Izrael zaatakował Jemen "samolotami duchami"

Izrael miał wykorzystać w ataku swoje najnowsze samoloty F-35I Adir , które jednak ze względu na dystans około 2 tys. km w jedną stronę musiały być tankowane w powietrzu najpewniej przez latające cysterny należące do USAF. Tylko w ten sposób (polegając wyłącznie na wewnętrznych zbiornikach) mogły one przelecieć niezauważone przez przestrzeń powietrzną innych państw arabskich położonych pomiędzy Izraelem a Jemenem.

Są to bomby koncepcyjnie zbliżone do amerykańskich JDAM-ER, ale bliżej im do francuskich AASM Hammer tylko w izraelskich bombach nie ma dopalacza rakietowego. Mamy tutaj bowiem dokładany do zwykłych bomb lotniczych Mk 82/83/84 ważących kolejno 225, 450, 900 kg moduł z rozkładanymi skrzydłami, powierzchniami sterowymi i naprowadzaniem.