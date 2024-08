Rosjanie z radarem na polskim lotnisku? W pobliżu baza F‑16

Jest to tzw. wtórny radar dozorowania , którego zadaniem jest pozyskiwanie informacji i pozycji samolotów i wysokości, na jakiej się znajdują, a także – dzięki funkcji Mode S – "dodatkowych danych przydatnych służbom operacyjnym". Urządzenie miało być radarem zapasowym na wypadek awarii innych systemów.

Problem w tym, że nie przeszło testów fabrycznych, dostarczyła je firma zarejestrowana w Finlandii, ale powiązana z rosyjskim biznesem. Według źródeł Tok FM jeden z jej właścicieli mieszka w Sankt Petersburgu, a w testach na terenie Polski brał udział "rosyjskojęzyczny personel". Jak to możliwe?

Jak wyjaśnia Szymon Kępka z Tok FM , do przetargu ogłoszonego przez PAŻP zgłosiła się tylko jedna firma – zarejestrowana w Finlandii NRPL Aero. Jak wynika z analizy, opublikowanej przez serwis Defence 24 , choć na świecie było wówczas kilku innych producentów potrzebnego w Polsce sprzętu, nie byli oni zainteresowani przedstawieniem oferty.

Zdaniem serwisu mógł być to wynik zbyt krótkiego czasu, jaki pozostawiono na składnie ofert, jak również przygotowanie wymagań tak, aby spełniała je jedna, konkretna firma. Co więcej, przeprowadzone w Finlandii testy bezpieczeństwa radaru wykazały, że nie spełnia on wymagań PAŻP.