F-22 Raptor nie osiąga prędkości światła. Wyjaśniamy, co naprawdę oznacza termin "supercruise"

Chodzi o supercruise, czyli zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowej bez używania dopalaczy. W większości samolotów odrzutowych rozpędzenie się do prędkości naddźwiękowej wymaga znaczącego zwiększenia ciągu silnika.

Jest to możliwe dzięki włączeniu dopalacza, czyli tłoczeniu do silnika dodatkowego paliwa, które trafia nie do komory spalania, ale za nią i za turbiną.

Wadą tego rozwiązania jest skokowy, nieproporcjonalny do wzrostu ciągu i prędkości, wzrost zużycia paliwa (wyjątkiem od tej zasady był samolot SR-71 Blackbird , którego silniki zaprojektowano do niemal ciągłej pracy dopalaczy).

Warto w tym miejscu podkreślić pewną niekonsekwencję, bo tym samym terminem wymiennie określa się dwie różne właściwości: zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowej bez dopalacza (czyli przekroczenie przez samolot prędkości dźwięku), ale także zdolność do podtrzymywania takiej prędkości.

Brak dopalacza oznacza, że na tle nieba samolot jest znacznie bardziej "zimny", a tym samym trudniejszy do wykrycia zarówno dla głowic różnych pocisków , jak i dla głowic optoelektronicznych, służących do wykrywania celów, jak np. IRST.

Teoretycznie supercruise oznacza także przewagę w walce powietrznej, jednak warto pamiętać, że – statystycznie – do większości współczesnych starć dochodzi przy prędkościach poddźwiękowych. Ważną zaletą jest za to skrócenie czasu dotarcia do zadanego miejsca bez utraty zasięgu, co wydaje się mieć szczególne znaczenie w przypadku samolotów przewagi powietrznej, czyli maszyn takich jak F-22 Raptor.