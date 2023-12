F-22 Raptor. Przestarzały supersamolot amerykańskiego lotnictwa

F-22 Raptor to lotnicza ikona – uosobienie supernowoczesnej, zoptymalizowanej do walki powietrznej konstrukcji, która nie ma sobie równych na całym świecie. Jednocześnie warto pamiętać, że to samolot projektowany w latach 80., którego seryjna produkcja rozpoczęła się jeszcze w XX wieku, a zakończono ją ponad dekadę temu. Czym jest F-22 Raptor i jakie są jego możliwości?