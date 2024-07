Amerykanie zdecydowali. Wyślą kilkadziesiąt F‑35 do sojusznika

Informacje o ruchach planowanych w kontekście bazy lotniczej Misawa pojawiły się ponad półtora roku po ogłoszeniu, iż do Stanów Zjednoczonych powoli zaczną wracać stacjonujące w Japonii myśliwce F-15.

Amerykańskie F-35A będą stacjonować w Japonii

Teraz doprecyzowano, że zostaną one zastąpione innymi egzemplarzami F-15, które ponownie zawitają do bazy lotniczej Kadena znajdującej się na południowym krańcu archipelagu japońskiego w pobliżu Tajwanu. Myśliwce F-35A mają stanowić dodatkowe siły i dołączą do japońskich F-35A, które stacjonują w bazie lotniczej Misawa. Będzie to pierwsza obecność amerykańskich F-35A w regionie Indo-Pacyfiku.

F-35A to nowoczesny myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, który został opracowany przez koncern Lockheed Martin. Jest wariantem należącym do klasy CTOL (Conventional Take-off and Landing), co oznacza samolot o konwencjonalnym sposobie startu i lądowania.

Jest jednomiejscową maszyną o długości ponad 15 m oraz rozpiętości skrzydeł przekraczającej 10 m. Może poruszać się z prędkością nawet 1,6 Ma, czyli ok. 2,2 tys. km/h. Zasięg tego myśliwca, przy uwzględnieniu możliwości dotankowania w powietrzu i braku awarii, jest niegraniczony. W przypadku ograniczenia się do wbudowanych zbiorników na paliwo sięga natomiast ok. 2 tys. km.

Uzbrojenie stanowi tu pięciolufowe działko GAU-22/A kal. 25 mm, ale poza nim F-35A może przenosić uzbrojenie powieszane, m.in. pociski AIM-120 AMRAAM czy bomby lotnicze. F-35A posiada również systemu walki elektronicznej oraz w technologię zmniejszającą możliwość jego wykrycia w locie.

Yoshimasa Hayashi, sekretarz japońskiego rządu, stwierdził w rozmowie z lokalnymi dziennikarzami, że plan modernizacji amerykańskich sił pojawia się w momencie, w którym Japonia stoi w obliczu największego i najbardziej złożonego kryzysu bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej. Odniósł się w ten sposób do sąsiednich krajów, które "intensyfikują swoje działania wojskowe".

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski