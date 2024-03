Armaty morskie vs drony. Załogi okrętów "bawią się" w snajperów

Używane przez Huti drony to najczęściej konstrukcje z rodziny Qasef bądź Samad. Pierwszy to dron o długości 2,5 metra i rozpiętości skrzydeł wynoszącej 3 metry, o zasięgu 150 km przenoszący około 30 kg ładunku. Drugi to większa konstrukcja o zasięgu od 500 do nawet 1500 kilometrów zdolna do przenoszenia ładunków o masie do 40 kilogramów.