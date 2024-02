Putin się wściekł. Zatopiony okręt Rosjan przewoził bardzo cenny ładunek

"Problem tkwił w ładunku, który przewoził statek. Nie były to tylko czołgi. Statek przewoził duży ładunek północnokoreańskiej broni. Było to kilkadziesiąt pocisków balistycznych oraz ponad tysiąc pocisków artyleryjskich. Ładunkowi towarzyszyło trzech specjalistów wojskowych z KRLD. Niestety, wszyscy zginęli" – pisze ukraiński portal militarny Defence Express cytujący rosyjskie źródła.

Początkowo Korea Północna zaczęła dostarczać Rosji rakiety do wieloprowadnicowych wyrzutni Grad oraz pociski kal. 122 i kal. 152 mm. To istotna pomoc dla Rosjan, ponieważ ich systemy artyleryjskie wykorzystują właśnie taką amunicję. Dzięki wsparciu z Pjongjangu armia najeźdźców nie boryka się z niedoborami amunicji, co jest poważnym problemem Ukraińców. Od początku 2024 r. Rosjanie otrzymują od sojusznika kolejną, znacznie potężniejszą broń - pociski balistyczne.

Cezar Kunikow to natomiast okręt desantowy projektu projektu 775 (w kodzie NATO określany jako Ropucha). Jednostki tego typu były produkowane w gdańskiej Stoczni Północnej do końca lat 80. i do dziś stanowią ważny element rosyjskiej floty desantowej. Ich pokłady ładunkowe mają powierzchnię 600 m kwadratowych, co pozwala przenosić ładunki o masie do 500 t.