W temacie obrony i przemysłu obronnego Grant zwrócił uwagę na luki w wyposażeniu i szkoleniu jednostek frontowych. - "Wciąż brak spójności lub zrozumienia potrzeby utrzymania wysokiego poziomu podstawowych elementów, takich jak moździerze, celowniki noktowizyjne, samochody i drony. Nie powinno być potrzeby, aby społeczeństwo naprawiało błędy słabych systemów logistycznych". Warto zaznaczyć, że wciąż wiele jednostek wojskowych wciąż w dużej mierze opiera się na zbiórkach wolontariackich zapewniających to co potrzeba.

Warto zaznaczyć, że do dzisiaj wiele jednostek wciąż opiera się na wsparciu wolontariuszy, ponieważ państwo ukraińskie nie jest w stanie zapewnić tego co potrzeba. Są też przypadki dostaw wadliwego sprzętu na przykładzie 100 tys. pocisków moździerzowych .

Grant podkreślił, że jeśli międzynarodowe wsparcie miałoby ustać, Ukraina stanęłaby przed krytycznym punktem zwrotnym. - "Ukraińskie społeczeństwo podwoiłoby wysiłki i zaczęłoby poważnie podchodzić do korupcji i nieefektywności, zmuszając rząd do zaprzestania życia w marzeniach i szumie medialnym oraz podejmowania właściwych decyzji. O ile nie dojdzie do wyborów, które wprowadzą ludzi chcących wygrać i rządzić uczciwie, a nie tylko zarabiać i kraść pieniądze, zmiana ta może nie być całkowicie pokojowa."

Ocena Granta podkreśla potrzebę, aby Ukraina stawiła czoła swoim wewnętrznym wyzwaniom, wzmocniła swoje zdolności obronne i promowała skuteczne przywództwo, aby zapewnić odporność w obliczu trwającej agresji. Jego spostrzeżenia stanowią wyraźne wezwanie do działania dla ukraińskich liderów i społeczeństwa, gdy kraj dąży nie tylko do przetrwania, ale i zwycięstwa nad siłami rosyjskimi.

Ukraina obecnie produkuje nie tylko tysiące dronów przeznaczonych do wykorzystania na froncie, ale także do przeprowadzania ataków w głębi Rosji . Część z nich jak "Rubaka" czy "Bóbr" opiera się na skupowanych z całego świata częściach modelarskich bądź na przerobionych awionetkach lub dronach Tu-141 Striż .

Ponadto powstają bardziej zaawansowane drony z silnikiem turboodrzutowym "Palyanytsia" , którym koncepcyjnie bliżej do pocisków manewrujących oraz Ukraińcy zdołali rozpocząć produkcję pocisków balistycznych. Są tutaj zarówno nowe pociski takie jak Grom-2 bądź starsze jak Toczka-U o zasięgu od 120 km do może nawet 500 km.

W efekcie otrzymano prosty system o szybkostrzelności do 6 strz./min o zasięgu do 30 km dla najprostszych pocisków typu DM121 co i tak zapewnia przewagę nad rosyjską artylerią kal. 122 mm i 152 mm ograniczoną najczęściej do co najwyżej około 25 km. Z kolei przy zastosowaniu pocisków z dopalaczem rakietowym M549A1 pozwala na rażenie celów oddalonych nawet o 60 km.