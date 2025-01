Ukraińcy zaskoczyli. Wszyscy myśleli, że już od dawna nie mają tej broni

Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie z tegorocznej zimy wyrzutni systemu Toczka-U wraz z pociskiem balistycznym należącej do 19. Brygady Rakietowej. Mimo wieku i dość ograniczonego zasięgu jest to dość trudny do powstrzymania system o znaczącej sile rażenia. Ostatnie użycia tego systemu miały miejsce w 2023 roku np. w ataku w regionie Soledaru koło Bachmutu, o czym pisała dziennikarka Wirtualnej Polski Karolina Modzelewska.

Systemy 9K79 Toczka znane też pod natowskim kodem jako SS-21 Scarab -A zostały wprowadzone do służby pod koniec lat 70. XX wieku jako następca systemów Łuna-M . Toczki w przeciwieństwie do poprzedników przenosił już pociski wyposażone w nawigację inercyjną, dzięki czemu ich kołowy błąd trafienia (CEP) wynosił 160 metrów.

Był to ogromny progres i szczególnie w przypadku zastosowania taktycznej głowicy jądrowej o mocy do 100 kT nie miało to większego znaczenia. Inne opcje obejmowały zastosowanie głowicy kasetowej czy odłamkowo-burzącej o masie 482 kilogramów. Pierwotny zasięg pocisków poruszających się z prędkością do 1100 m/s (Mach 3.3) wynosił 70 km. To sprawia, Rosjanie mogą się przed nimi obronić tylko za pomocą zestawów przeciwlotniczych typu S-300/400 lub Buk-M.