Targi broni Armija 2023. Kurioza rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego

Choć propaganda Kremla podkreśla, że w tegorocznej edycji targów Armija wzięło udział nawet 85 delegacji zagranicznych, jest to zaklinanie rzeczywistości. Poza Rosją, swoją broń prezentowały firmy z zaledwie sześciu krajów: Białorusi, Chin, Indii, Iranu, Pakistanu i Wietnamu.

Co więcej, okazała ekspozycja Chin wskazuje, że po kilkudziesięciu latach szorstkiej niekiedy współpracy, role się odwróciły i to Chiny traktują obecnie Rosję jako potencjalny rynek zbytu dla produktów swojego sektora zbrojeniowego.

Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę ofertę zaprezentowaną przez Rosję. Część modeli pokazanego sprzętu budziło zainteresowanie nie swoim zaawansowaniem czy śmiałą wizją projektantów, ale chałupniczym wykonaniem i kuriozalnymi pomysłami.

Weryfikacja nastąpiła podczas pierwszej wojny w Czeczenii, gdzie okazało się, że jedna osoba załogi to za mało, a samotny lotnik w kabinie może albo pilotować, albo obsługiwać uzbrojenie, ale z pogodzeniem tych czynności ma poważne problemy. Na podstawie tych doświadczeń opracowano wersję rozwojową w postaci śmigłowca Ka-52 z dwuosobową załogą, którego liczne egzemplarze są zestrzeliwane podczas wojny w Ukrainie.

Ciekawą koncepcję prezentuje także dzieło firmy Remdiesel z Tatarstanu – bezzałogowy pojazd bojowy Zubilo. Jak podaje opisujący to kuriozum serwis Defence Express , Zubilo waży 13,3 tony i może przewieźć 2,7 ton ładunku. Ale dlaczego Zubilo to kuriozum?

Uwagę zwraca całkowity brak sensorów. Zubilo nie ma jakichkolwiek kamer czy głowic optoelektronicznych, co skazuje zdalnego kierowcę tego pojazdu na kierowanie nim niczym samochodem – zabawką, "na oko" i wyłącznie w zasięgu wzroku. Wrażenie to pogłębia zamontowanie na Zubilo broni w postaci zestawu ZU-23-2. Wygląda to groźnie, ale jest całkowicie bezużyteczne choćby z powodu braku jakiegokolwiek celownika.