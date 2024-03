Ameryka pękła? Kupiła dla Ukrainy 116 tys. pocisków w Turcji

Amerykańskie przepychanki w kongresie dalej blokują pakiety pomocowe dla Ukrainy, ale to nie oznacza, że nie są podejmowane pewne przygotowania na wypadek zażegnania sytuacji. Jednym z przykładów jest zakup przez Departament Obrony 116 tys. pocisków M107 od tureckiej firmy Arca Defense z szybką dostawą jeszcze w 2024 r.

Pokazuje to też, że tureckie firmy mają jeszcze wolne moce produkcyjne i to właśnie z tego kraju mogą też pochodzić pociski, o których była mowa w czeskiej inicjatywie amunicyjnej. Ponadto warto też zaznaczyć, że inna turecka firma Repkon będzie produkować 30 proc. korpusów do amerykańskich pocisków oraz Amerykanie starają się też stamtąd pozyskać trotyl, który także jest przez nich kupowany w Polsce.