Drony typu FPV jako "kamikadze". Tak wygląda atak na czołg

Na nagraniu widzimy atak małego drona przenoszącego najprawdopodobniej granat. Był on pilotowany przez operatora jednostki specjalnej. Co prawda atak nie wywołał widocznych szkód, ale mógł mieć efekt psychologiczny i uszkodzić stosunkowo delikatną optoelektronikę. Gdyby jednak wykorzystano drona przenoszącego np. bomblet z głowicą kumulacyjną, to czołg byłby w dużym niebezpieczeństwie.