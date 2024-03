Ukraiński "predator" w akcji. Rosjanie byli bez szans

Jeszcze dwie dekady temu celowniki termowizyjne były zarezerwowane dla pojazdów pokroju czołgów Leopard 2 czy bojowych wozów piechoty typu M2A2 Bradley lub CV90 . Jednakże teraz celowniki termowizyjne uzyskały rozmiary zbliżone do klasycznych optycznych i są nawet dostępne na rynku cywilnym.

Działanie termowizji opiera się na emisji ciepła w stosunku do otoczenia, a im większa różnica temperatur pomiędzy źródłem ciepła a otoczeniem, tym lepiej. Z tego względu człowiek lub inny ciepły obiekt jest jasnym punktem na tle szczególnie zimowego otoczenia i w zasadzie jedyną formą ochrony jest maksymalne ograniczenie oddawania ciepła do otoczenia bądź postawienie między źródłem ciepła a termowizorem przeszkody mającej temperaturę otoczenia .

Jest to niezwykle trudne i pewną formę ochrony zapewniają tylko specjalistyczne i kosztowe materiały pokroju np. INVISI-TEC IR bądź Relv Eclipse. Co więcej, często zdarza się, że celowniki termowizyjne są też wyposażone w komputer balistyczny i dalmierz laserowy do pomiaru odległości.