Ukraińcy szczerze o Krabach. Mówią, co sądzą o polskiej broni

To już kolejny raz, kiedy strona ukraińska wypowiada się na temat AHS Krab. W samym lipcu pozytywnie na temat rzeczonych pojazdów wypowiadał się ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz oraz posługujący się pseudonimem "Rym" oficer z 61. Brygady Zmechanizowanej Ukrainy .

Główną zaletą pojazdów AHS Krab jest ich celność i mobilność – czytamy w serwisie. To kluczowe cechy, które na froncie mają bezpośredni wpływ na użyteczność bojową. Przejście Kraba z pozycji marszowej do bojowej zajmuje zaledwie 30 sekund. Tak samo szybko sprzęt jest w stanie wrócić do jazdy po dokonaniu ostrzału.