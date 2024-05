Zdalnie sterowany pogromca czołgów. Edycja "zrób to sam" po ukraińsku

Podczas wojny w Ukrainie można zobaczyć sceny i rzeczy, które do niedawna byłyby domeną filmów akcji czy gier. Do tej grupy definitywnie można zaliczyć samodzielnie zbudowaną bezzałogową wieżyczkę z trzema granatnikami przeciwpancerny RPG-7. Przedstawiamy co potrafi oraz czym jest "Lesya".