Ukraińcy atakują Rosjan. Wykorzystują granaty termobaryczne do RPG-7 z Bułgarii

Do jednych z większych podmiotów bułgarskiego przemysłu obronnego można zaliczyć m.in. zakłady Vazovski Mashinostroitelni Zavodi (VMZ) i Arsenal 2000 JSCo z czego ten drugi dostarczył Ukrainie granaty RTB-7MA. Te są stosowane przez żołnierzy z 241. Brygady Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy na poniższym nagraniu.

Granatniki przeciwpancerne RPG-7 są nieodłącznym uzbrojeniem każdego konfliktu zbrojnego w ostatnich dekadach. Jest to prosta broń, która dzięki wykorzystaniu głowic nadkalibrowych (większych niż kaliber granatnika) pozwala na stosowanie wielu różnych typów głowic.

Z czasem poza granatami przeciwpancernymi zaczęły się pojawiać bardziej wyszukane opcje jak np. przeznaczone do eliminacji siły żywej granaty termobaryczne RTB-7MA. Wykorzystują one podobnie jak ma to miejsce w granatnikach RPO-A Trzmiel materiał wybuchowy w formie aerozolu, który na chwilę przed detonacją jest rozpylany w powietrzu.