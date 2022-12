Zabija wszystko, co żywe. Rosjanie używają "broni jądrowej" dla ubogich

Broń termobaryczna należy do kategorii broni zapalających, ale jej efekt działania sprawia, że w strefie zero nic nie jest w stanie przeżyć , podobnie jak ma to miejsce w przypadku broni nuklearnej . Z tego względu jest także często nazywana bronią nuklearną dla ubogich, ponieważ jest prosta i tania w produkcji.

Rosja wykorzystuje systemy TOS-1A zwane też ciężkimi miotaczami ognia, które opierają się na wykorzystaniu 24-prowadnicowej wyrzutni pocisków rakietowych kal. 220 mm (każdy zawiera 45 kg termobarycznego materiału wybuchowego) osadzonej na podwoziu czołgu T-72. Zasięg systemu TOS-1A to około 6 km co czyni go podatnym na ataki za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych pokroju Stugna-P, a w przypadku trafienia dochodzi to potężnej eksplozji.