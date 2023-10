Moduł TGP został pomyślany jako wsparcie dla żołnierzy jednostek zmechanizowanych bądź w nowszych wersjach jako dodatek dla bojowych wozów piechoty z rodziny BMP lub innych pojazdów opancerzonych przeznaczony do zwalczania m.in. dronów. Wspomniane algorytmy sztucznej inteligencji są wykorzystywane do szybkiego rozróżniania żołnierzy, co w strefie walk od wieków stanowi duży problem.

Najpewniej rozróżnienie opiera się na porównywaniu wzorów kamuflażu stosowanego przez obydwie walczące strony. Ponadto algorytmy są też wykorzystywane do szacowania odległości do celu (zasięg detekcji to maksymalnie 900 metrów) czy śledzenia wykrytego celu, podobnie jak ma to miejsce w izraelskich modułach SMASH od Smart Shooter.