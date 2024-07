Zabójcze drony dla Ukrainy. Są połączeniem AI i drewna

Drony MAUS to wielozadaniowa czterowirnikowa platforma o zasięgu 5-7 km przeznaczona do przeprowadzania rozpoznania bądź ataków kinetycznych. Drona o udźwigu 2,7 kg można łatwo przezbroić, a dostępne wyposażenie obejmuje granaty kal. 30 mm VOG , 40 mm NATO oraz przeciwpancerną głowicę kumulacyjną kal. 85 mm.

Ciekawostką jest także wykorzystanie przez Niemców do budowy dronów MAUS specjalnie impregnowanego drewna co obniża koszty produkcji tego drona o 75 proc. w stosunku do rozwiązań opartych o tworzywa sztuczne. W realiach wojny na wyniszczenia, jaka obecnie ma miejsce w Ukrainie posiadanie dostępu do efektywnego środka rażenia, który jest szybki i tani w produkcji jest niezwykle istotne.