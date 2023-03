Ukraińska jednostka Kraken należy do jednej z najbardziej i najskuteczniejszych formacji ochotniczych walczących w Ukrainie. Początkowo wykorzystywali uzbrojenie poradzieckie, ale teraz głównie działają na sprzęcie zachodniej produkcji. Bardzo zachwalają m.in. polski granatnik rewolwerowy RGP-40. Wyjaśniamy, co on potrafi.