Rosyjski żołnierz w akcji. Korzysta z ulubionej broni Rambo

Sama idea przyczepienia granatów do strzał i wystrzeliwania ich za pomocą łuku wydaje się prosta, ale tak wcale nie jest. Głównym problemem jest to, że w takim przypadku wybuchowa strzała porusza się dużo wolniej niż ma to miejsce w przypadku granatu wystrzelonego z granatnika oraz nie obraca się tak szybko co może spowodować brak uzbrojenia się zapalnika na czas.