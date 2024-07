Rakieta Ch‑101 z zachodnimi częściami. Analizy rzucają nowe światło na rosyjską broń

"Sankcje nałożone na Rosję nie przynoszą oczekiwanych efektów. Nie są ograniczeniem dla prowadzenia wojny przez Putina" - mówił. "Nowoczesne komponenty potrzebne do produkcji broni pochodzą z przemytu. Nie został on ograniczony, wzrosły tylko obowiązujące ceny. W zasadzie do produkcji nowoczesnej broni u Putina wszystko pochodzi z przemytu z Zachodu. Są też dostawy z Chin czy np. pociski z Korei Północnej. Te ostatnie też są przestarzałe, ale ogromnym wsparciem jest ich liczba" - wyjaśniał.

Ch-101 (w kodzie NATO: AS-23A Kodiak) to rosyjskie pociski samosterujące, będące głęboką modyfikacją pocisków Ch-55. Mają ok. 7,4 m długości i ważą blisko 2,4 t (ok. 500 kg to masa głowicy bojowej). Rakiety są zdolne do lotu na wysokości od 50 do 6000 m z dużą prędkością, co utrudnia ich zestrzelenie. Ich zasięg szacuje się nawet na 4,5 tys. km, co w praktyce oznacza, że Rosjanie mogą odpalać je z bezpiecznej odległości, nawet ze swojego terytorium. Najczęściej w tym celu korzystają z floty swoich bombowców, w tym z Tu-95MS i Tu-160.