Walczą przeciwko sobie. Syn w M2A2 Bradley, a ojciec w rosyjskim czołgu

W Ukrainie ma miejsce mnóstwo wydarzeń, które do niedawna byłyby uważane za fantastykę. Do tej kategorii można zaliczyć sytuację gdzie ojciec i syn walczą po przeciwnych stronach konfliktu. Przedstawiamy relację syna dowodzącego bwp M2A2 Bradley pod Awdijiwką i przedstawiamy możliwości przeciwpancerne tych bwp.

W sieci pojawił się bardzo interesujący wywiad z załogą bojowego wozu piechoty (bwp) M2A2 Bradley, którego dowódcą jest bardzo dobry w swojej pracy 19-letni Oleksandr. Rosjanie wyznaczyli nagrodę za jego głowę i resztę jego załogi, a po jednej walce kiedy M2A2 Bradley wytrzymał trafienie pociskiem czołgowym (najpewniej odłamkowo-burzącym lub może kumulacyjnym, bo pocisku typu APFSDS-T nie wytrzyma) do Oleksandra zadzwonił jego ojciec.

Miał on poznać, że to jego maszyna i nie strzelał więcej, ale dalej służył jako czołgista w rosyjskiej armii do czasu zniszczenia jego czołgu przez ukraińskie drony FPV z podczepionymi granatami PG-7VL.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

M2A2 Bradley vs czołgi — pancerza w praktyce nie ma, ale ma się czym ochronić

BWP M2A2 Bradley to konstrukcja z lat 80. XX wieku o masie 27 ton, której pancerz zapewnia dookólną ochronę przed ostrzałem wielkokalibrowych karabinów maszynowych KPW kal. 14,5×114 mm, a przednia płyta wytrzymuje ostrzał z armat automatycznych 2A42 kal. 30 mm. Jednakże bwp Bradley są też dokładnie obłożone kostkami pancerza reaktywnego BRAT zapewniającymi ochronę przed pojedynczymi głowicami kumulacyjnymi zdolnymi przepalić kilkaset mm stali pancernej.

To sprawia, że pancerz jest w stanie ochronić załogę w przypadku trafienia pociskiem odłamkwo-burzącym lub kumulacyjnym, ale już każdy czołgowy penetrator kinetyczny (APFSDS-T) się bez problemu przebije.

Zobacz także : Ukraińskie czołgi z ciekawą amunicją. Zamienia je w gigantyczne strzelby

Z kolei uzbrojenie bwp M2A2 Bradley obejmuje armatę automatyczną M242 Bushmaster kal. 25 mm o szybkostrzelności 200 strz./min i efektywnym zasięgu około 2 km, karabin maszynowy kal. 7,62x51 mm NATO oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71F (TOW 2B).

Armata M242 Bushmaster jest rozwiązaniem wielozadaniowym do zwalczania piechoty, lekkich fortyfikacji i lekko opancerzonych pojazdów przeciwnika i nie służy do walki z czołgami. Ukraińcy wykorzystują w niej najczęściej amunicję M792 HEI-T, a więc odłamkowo-zapalającą ze smugaczem, która działa niczym miniaturowy granat i nie ma właściwości przeciwpancernych. Drugą opcją jest amunicja przeciwpancerna, ale ona nie wystarczy na czołgi za wyjątkiem słabych punktów takich jak pancerz boczny czy tylny.

Zobacz także : Byliśmy w fabryce MBDA w Wielkiej Brytanii. Tak powstaje broń chroniąca Ukrainę

Nie oznacza to jednak, że w sytuacji krytycznej może ona uczynić czołg przeciwnika ślepym poprzez zniszczenie optoelektroniki, co już miało miejsce w przypadku słynnego pojedynku Bradleya z T-90M. Jest to jednak bardzo ryzykowny ruch obarczony ogromnym ryzykiem porażki.

W przypadku zwalczania czołgów priorytetową bronią są pociski TOW 2 o zasięgu do 3750 metrów atakujących na wprost lub górny pancerz czołgu w zależności od wersji. Jest to już rozwiązanie starego typu, ale wciąż zdolne posłać na złom każdy rosyjski czołg. Jednakże pocisk wymaga naprowadzania aż do chwili trafienia i może być odpalony tylko podczas postoju, więc nadaje się tylko do wykorzystania z zasadzek, a nie na otwartym polu z bliskiej odległości.

Zobacz także : Kilkaset potężnych bomb trafi do Ukrainy. Są lepsze od amerykańskich JDAM

Rosyjskie czołgi — jednorazowa zabójcza trumna dla załogi

Rosyjskie czołgi z rodziny T-72, T-64 bądź T-80 to na papierze imponujące maszyny dysponujące potężną siłą ognia, dobrą mobilnością, niską sylwetką i niską masą, ale mające jedną krytyczną wadę, przez którą każde przebicie pancerza niesie ryzyko natychmiastowej śmierci załogi w widowiskowej eksplozji.

Jest nią automat ładowania umieszczony w kadłubie, na którym dosłownie siedzi lub jest otoczonych amunicją dwóch z trzech członków załogi. Magazyn amunicji nie jest odizolowany tak jak w maszynach zachodnich i w przypadku przebicia pancerza gwarancją jest natychmiastowa lub odroczona o kilkadziesiąt sekund śmierć całej załogi.

To sprawia, że Rosjanom brakuje weteranów, których po prostu nie ma i nawet do czołgów T-90M trafiały załogi składające się ze świeżo zmobilizowanych żołnierzy. Z kolei w przypadku np. czołgów Leopard 2 ten mógł zostać zniszczony, ale doświadczona załoga mogła dalej walczyć w nowym egzemplarzu.

Zobacz także : Wojna w Ukrainie poligonem. Udany debiut uzbrojenia z Europy

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski