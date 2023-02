Brytyjski lotniskowiec zmierzył się z "Zabójczym Pomidorem". Wszystko zarejestrowały kamery

"Zabójczy Pomidor" to sporych rozmiarów, nadmuchiwany cel wykorzystywany przez Brytyjczyków podczas treningów na morzu. Swoją nazwę zawdzięcza podobieństwu do pomidora - posiada podobny kształt oraz kolor. Jak wyjaśnia UK Defence Journal, tego typu "urządzenia szkoleniowe mają na celu dostarczanie realistycznych scenariuszy i symulacji, aby pomóc personelowi w rozwijaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych do efektywnej i bezpiecznej obsługi systemów uzbrojenia".

Brytyjski lotniskowiec kontra "Zabójczy Pomidor"

Nadmuchiwane cele, które przypominają prawdziwą broń, nie są niczym nowym. Istnieje wiele firm, które produkują takie obiekty. Przykładem jest, chociażby czeska INFLATECH tworząca dmuchane atrapy HIMARS-ów. Norbert Garbarek zauważył, że do złudzenia przypominają amerykański system artylerii rakietowej wysokiej mobilności. Wyposażono je nawet we wbudowane systemy ogrzewania, które oszukują termowizję wroga.

Podczas ćwiczeń z udziałem "Zabójczego Pomidora" Brytyjczycy używali lotniskowca HMS Queen Elizabeth. Jest to największy okręt brytyjskiej marynarki wojennej (razem z bliźniaczym HMS Prince of Wales), który wszedł do służby w 2017 roku. Na jego pokładzie pomieści się nawet 40 samolotów i śmigłowców (np. 36 myśliwców F-35 i cztery śmigłowce EH101 Merlin), a także załoga składająca się z około 700-1600 osób.

Wyporność HMS Queen Elizabeth wynosi 65 tys. ton, a długość to aż 280 m. Szerokość na linii wodnej wynosi 39 m, a całkowita to 73 m. Lotniskowiec posiada uzbrojenie, które służy wyłącznie do samoobrony. W jego skład wchodzą trzy działka przeciwlotnicze 30 mm oraz trzy zestawy Phalanx CIWS 20 mm, czyli system artyleryjski służący do niszczenia samolotów wroga oraz pocisków przeciwokrętowych.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski