Chiński lotniskowiec Liaoning blisko amerykańskich baz na Guam

Chiński lotniskowiec zbliżył się do terytorium USA. Nie chodzi jednak o transpacyficzny rejs i działania w pobliżu kontynentu amerykańskiego, ale demonstrację siły na zachodnim Pacyfiku, w pobliżu wyspy Guam.

Guam to amerykańskie terytorium zależne – niewielka wyspa zlokalizowana pomiędzy Japonią a Nową Gwineą. Ze względu na jej strategiczne położenie znajdują się na niej amerykańskie bazy wojskowe, gdzie stacjonują m.in. okręty podwodne i strategiczne bombowce .

Liaoning został zbudowany jeszcze przez Związek Radziecki jako jeden z dwóch lotniskowców projektu 1143.5. Pierwszy z nich został ukończony i po zmianie nazwy służy do dziś w rosyjskiej flocie jako nękany pożarami i coraz bardziej niszczejący Admirał Kuzniecow .

Liaoning ma 306,5 metra długości i wypiera 67,5 tys. ton. Okręt jest napędzany turbinami parowymi, które pozwalają mu na osiągnięcie prędkości do 30 węzłów. Uzbrojenie rakietowe i artyleryjskie Liaoninga służy wyłącznie samoobronie – to pociski przeciwlotnicze FL-3000N (4×18 wyrzutni) i zestawy artyleryjskie CIWS Typ 1130.

Kluczową bronią okrętu jest jego grupa lotnicza, którą tworzy około 34 samolotów. Są to myśliwce J-15, czyli nielicencyjny, chiński wariant rosyjskich Su-33 . Szczegółowe dane na temat zastosowanych w samolotach systemów nie zostały ujawnione, ale J-15 jest trapiony licznymi problemami i awariami.

Liaoning mimo swoich pokaźnych rozmiarów i udoskonaleń względem oryginalnego, radzieckiego projektu, ma – jako lotniskowiec typu STOBAR (Short Take Off But Arrested Recovery) - ograniczone możliwości, mniejsze niż w przypadku lotniskowców typu CATOBAR, jak amerykańskie lotniskowce typu Nimitz.