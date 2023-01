Lotniskowiec "Admirał Kuzniecow" to wrak. Nie jest już w stanie utrzymać się na wodzie

O rosyjskim lotniskowcu po raz ostatni zrobiło się głośno za sprawą ostatniego ujawnionego pożaru, jaki wybuchł na okręcie 22 grudnia. To kolejny z długiej serii wypadków, które powoli, ale konsekwentnie zmieniają dawną dumę rosyjskiej floty w niezdolny do pływania wrak.

Lotniskowiec "Admirał Kuzniecow" po działaniach na Morzu Śródziemnym został w 2017 roku skierowany na remont, który miał zostać połączony z modernizacją jednostki. Okręt trafił do stoczni Zwiezdoczka w Murmańsku. Działania, które miały przywrócić lotniskowcowi zdolność do działania, okazały się jednak pasmem katastrof.

Najpierw, w 2018 roku, zatonął jedyny posiadany przez Rosję dok pływający (zbudowany w Szwecji), zdolny do obsługi tak wielkich okrętów. Kuzniecow został wówczas uszkodzony przez spadające na pokład suwnice, a z jednostki zdjęto śruby napędowe, przez co okręt stracił możliwość samodzielnego poruszania się.

W 2019 roku na okręcie zaprószono ogień , co skończyło się wielkim pożarem wnętrza kadłuba – uszkodzenia były na tyle poważne, że od tamtego czasu rozważane jest całkowite wycofanie jednostki , której nie prawdopodobnie nie opłaca się naprawiać. Kolejny pożar miał miejsce w grudniu 2022 roku. Planowane na 2022 roku przywrócenie okrętu do służby okazało się nierealne, a rosyjskie komunikaty wskazują, że przesunięto je na 2025 rok.

Termin ten wydaje się jednak mało realny w świetle nowych analiz – źródła wywiadowcze wskazują, że kadłub okrętu skorodował i wnętrze "Kuzniecowa" powoli napełnia się wodą. Okręt nie tylko nie ma możliwości poruszania się o własnych siłach, ale nie można go już przemieszczać z pomocą holowników ze względu na ryzyko utraty stateczności i przewrócenie się kadłuba na bok.

Ciekawostką pozostaje fakt, że "Admirał Kuzniecow" ma obecnie w pełni skompletowaną załogę. Bez personelu lotniczego to 740 oficerów i marynarzy, dla których od lat nie ma okrętu. Według źródeł ukraińskich – choć w tym wypadku należy brać poprawkę na działania propagandowe – prawdopodobne jest wysłanie w bliskiej przyszłości części załogi Kuzniecowa na front w Ukrainie.

Niezależnie od tego, jak potoczą się losy załogi okrętu, pozostaje faktem, że zbudowane znacznym nakładem środków rosyjskie lotnictwo morskie, wyposażone w samoloty dostosowane do działania z lotniskowców, w praktyce przestało istnieć. Piloci od lat nie mają możliwości treningu i podtrzymywania nawyków związanych z działaniami z pokładu okrętu.

Sytuacji nie poprawia istnienie na Krymie poligonu lotniczego NITKA. To pomysłowa instalacja, gdzie na lądzie w płytę lotniska został wbudowany pokład lotniskowca. Dzięki wielkim siłownikom może on poruszać się, symulując ruchy okrętu na falach. Treningi na NITCE zostały jednak wstrzymane, a samoloty przebazowane do bazy w Jejsku, która nie dysponuje równie wyrafinowanym trenażerem.