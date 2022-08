Amerykańskie okręty na Indo-Pacyfiku. Potęga lotnicza i morska w rejonie Tajwanu

Źródło zdjęć: © US Naval Institute

Choć powszechną uwagę przykuwa USS Ronald Raegan, warto zwrócić uwagę na działające w regionie dwa kolejne okręty – duże jednostki desantowe USS Essex (typ Wasp) i USS Tripoli (typ America). Stacjonujące na co dzień w kalifornijskiej bazie San Diego okręty, choć formalnie nie są zaliczane do lotniskowców, mają wyporność porównywalną np. z francuskim lotniskowcem atomowym Chrles de Gaulle .

O ile USS Essex ma na pokładzie niewielką liczbę maszyn – do sześciu samolotów F-35B, to USS Tripoli jest obecnie testowany w roli "lekkiego lotniskowca". W praktyce oznacza to, że operujący na północ od Tajwanu okręt ma na pokładzie nie 4-6, ale 20 samolotów F-35B.