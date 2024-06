F‑15EX dla Izraela. Chce podwoić zamówienie na te samoloty

Niebawem może do nich dołączyć kolejny wariant, bo Izrael, niezależnie od zamówienia na samoloty wielozadaniowe 5. generacji, czyli specjalny wariant F-35 ( F-35I Adir ), nadal zamawia maszyny generacji 4., czyli właśnie F-15.

Choć konstrukcja ta ma już ponad 50 lat, to pod wieloma względami wciąż pozostaje bezkonkurencyjna, mimo wieku górując nad nowszymi samolotami m.in. udźwigiem czy prędkością.

Parametry te przekładają się m.in. na osiągi przenoszonego uzbrojenia – ja wykazały testy, spośród wszystkich amerykańskich samolotów to właśnie F-15EX może zwalczać cele powietrzne na największych dystansach, a wystrzelony z tego samolotu pocisk powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM leci najdalej (na co ma wpływ m.in. pułap i prędkość samolotu w momencie wystrzelenia pocisku).

50 F-15EX, które chce pozyskać Izrael, zostało wycenionych na 18 mld dolarów . Transakcja nie została jednak na razie potwierdzona ze względu na opór kilku kongresmenów, sprzeciwiających się eksportowi nowej broni do Izraela ze względu na sposób działania tego państwa w Strefie Gazy.

F-15EX formalnie jest maszyną myśliwską, klasyfikowaną jako samolot przewagi powietrznej. Z uwagi na bardzo duży udźwig, przekraczający 14 ton i zdolność do atakowania celów naziemnych w praktyce jest to samolot wielozadaniowy, zdolny zarówno do zwalczania celów powietrznych, jak i ataków na cele naziemne.