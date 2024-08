Rosja spłaca długi. Ruszyły dostawy obrony przeciwlotniczej dla Iranu

Jedyne co Rosjanie mogą przekazać Iranowi w większej liczbie to rakiety do systemów przeciwlotniczych S-300 posiadanych przez Iran (cztery baterie S-300P i tyle samo S-300PMU2). Możliwe też, że dostarczone może zostać parę dodatkowych baterii kosztem możliwości obrony Rosji.

S-300 to systemy średniego zasięgu zdolne do zwalczania celów latających na dystansie do 150 km na pułapie do 25 km. Ponadto system może zwalczać pociski balistyczne, ale w ich przypadku zasięg spada do maksymalnie 40 km od wyrzutni.