Eurofighter w nowej wersji. Będzie łowcą systemów przeciwlotniczych

Samoloty te zostaną wyposażone w system lokalizacji stacji radiolokacyjnych oraz system samoobrony, które zostały stworzone przez firmę Saab. Dodatkowo samoloty zostaną zintegrowane z pociskami antyradiolokacyjnymi AGM-88E AARGM. To wszystko ma zostać zrealizowane do 2030 r. co umożliwi zastąpienie niemieckich samolotów Panavia Tornado ECR w roli maszyn SEAD (Suppression of Enemy Air Defence – przełamywania obrony powietrznej wroga).