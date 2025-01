ATACMS-y znowu w akcji. Silne eksplozje w obwodzie briańskim

Istnieje też możliwość, że Ukraińcy ostatnio otrzymali również wersje M39A1, które mogą pokonać dystans do 300 km i są wyposażone dodatkowo w nawigację satelitarną jako uzupełnienie dla inercyjnej. Alternatywnie mogły to być modele z serii M48, M57 czy M57E1, które dysponują ciężką głowicą bojową WAU-23/B, ważącą około 200 kg, co czyni je lepiej przystosowanymi do niszczenia obiektów ufortyfikowanych.