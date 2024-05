Ten kraj był klientem Rosji. Teraz na jej miejsce wchodzą Czesi

Czeska firma Excalibur Army ma dostarczyć ponad 70 haubic DITA do Azerbejdżanu co sprawia, że Czesi wypierają z tamtejszego rynku głównego dostawcę którym była Rosja. Przedstawiamy osiągi haubicy DITA.

Pierwsze doniesienia o kontrakcje firmy Excalibur Army na dostawę ponad 70 haubic do Azerbejdżanu pojawiły się w marcu, a teraz pojawiło się kolejne potwierdzenie ze strony słowackiego portalu e.dennikn.sk.

Wskazuje on, że opóźnienia w dostawach haubic Zuzana 2 do Ukrainy są spowodowane tym, że dostawca armat do nich ma bardziej faworyzować zamówienie do czeskich systemów przeznaczonych dla Azerbejdżanu, który większość swojego sprzętu pozyskiwał z Rosji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

DITA — dostosowanie rewolucyjnej Dany do standardów NATO

Haubica DITA stanowi zaawansowaną modernizację dobrze znanego systemu vz.77 DANA, wyposażoną teraz w armatę o natowskim kalibrze 155 mm i długości lufy wynoszącej 45 kalibrów. Jest zbudowana na tym samym podwoziu co DANA, ale podwozie Tatra 815 VP31 przeszło znaczące modyfikacje.

Przykładowo zmodyfikowano system wysuwania podpór hydraulicznych, co istotnie skróciło czas zajęcia i opuszczenia stanowiska ogniowego. Jest to kluczowy aspekt wojny artyleryjskiej, gdzie obydwie strony dysponują radarami artyleryjskimi. Na pokładzie jest też generator APU (Auxiliary power unit) zasilający całą pokładową elektronikę przy mniejszym generowaniu ciepła oraz zapotrzebowaniu na paliwo w porównaniu do silnika głównego.

Nowoczesna konstrukcja haubicy DITA charakteryzuje się wysokim poziomem cyfryzacji i automatyzacji, co pozwala na obsługę przez tylko dwóch żołnierzy. Załoga steruje nią z hermetycznej, opancerzonej kabiny w standardzie I klasy normy STANAG 4569, co zapewnia odporność na odłamki artyleryjskie kalibru do 155 mm z odległości 100 metrów oraz na ogień z broni strzeleckiej.

Zobacz także : Za mało amunicji do Krabów. Mamy pociski na tydzień wojny

DITA może razić cele oddalone nawet o 39 km przy użyciu pocisków z gazogeneratorem, a jej zasięg można zwiększyć stosując pociski rakietowe, takie jak M549A1. Haubica osiąga maksymalną szybkostrzelność 6 strzałów na minutę, która z czasem spada do 5 strzałów na minutę.

DITA jest zdolna do zajęcia bądź opuszczenia stanowiska ogniowego w mniej niż minutę oraz może dokonywać ostrzału w trybie MRSI, co oznacza prawie jednoczesne trafienie wszystkich wystrzelonych pocisków w cel.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski