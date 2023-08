Ukraińska kontrofensywa. Rosjanie niszczą się sami

Rosjanie produkują ośmiokołowe transportery opancerzone BTR-82A od 2011 r. i są one w zasadzie modernizacją starszych wozów BTR-80. Ta polegała głównie na zwiększeniu sił ognia dzięki zastosowaniu zdalnie sterowanej wieżyczki ze stabilizowaną w dwóch płaszczyznach armatą 2A72 kal. 30 mm sprzężoną z karabinem maszynowym PKTM kal. 7,62x54 mm R.

Transporter BTR-82A charakteryzuje się masa bojową 16 ton oraz poza trójosobową załogą może przewozić do siedmiu żołnierzy desantu. Ci co warto zaznaczyć, muszą opuszczać transporter przez małe i niewygodne w użyciu drzwi boczne, a nie tylną rampę jak ma to miejsce w przypadku zachodnich konstrukcji.