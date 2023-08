Rosjanie niszczą tym polskie Kraby. Ukraina wpadła na genialny pomysł

Lancet-3 to większa i cięższa wersja tego drona. Posiada głowicę bojową o wadze 3 kg i zasięg do nawet 70 km. Rosjanie mają na wyposażeniu także Lancet-1. W jego przypadku uzbrojona głowica waży mniej, 1 kg. Ten wariant cechuje się też zasięgiem do maksymalnie 40 km i może pozostawać w powietrzu nie dłużej niż 30 min. Lancet-3 potrafi robić to przez nawet 40-60 min.