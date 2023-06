Ukraińcy wysadzają górę min. Wystarczył dron z pociskiem moździerzowym

Nie jest to pierwszy przypadek wysadzenia przez Ukraińców rosyjskiego składu będącego faktycznie stertą nieuzbrojonych min przeciwpancernych TM-62 . Rosjanie jak widać, nie wyciągają wniosków w kontekście odpowiedniego maskowania takich miejsc, co jest wykorzystywane przez ukraińskich pilotów dronów.

Ci masowo wykorzystują w wojnie komercyjne drony do przeprowadzania rozpoznania czy ataków w regionach, gdzie Rosjanie nie dysponują systemami walki elektronicznej pokroju Siłok-01 lub R-330Ż Żytiel , zdolnych zakłócić sygnał GPS na danym obszarze.

Obydwie strony wykorzystują na masową skalę poradzieckie miny przeciwpancerne TM-62 zawierające 7 kg trotylu, który jest detonowany przez zapalnik naciskowy MWCz-62. Ten w zależności od wariantu do detonacji potrzebuje nacisku od 200 do 500 kg, co z nawiązką wystarczy na bojowe wozy piechoty z rodziny BMP, transportery z rodziny BTR, MT-LB czy czołgi.